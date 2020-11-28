НАБУ не мало права вимагати екстрадиції Бахматюка, - Офіс генпрокурора

У Генеральній прокуратурі відмовилися задовольнити запит НАБУ про екстрадицію українського агробізнесмена Олега Бахматюка.

Про це пише "Kyiv Post" з посиланням на документи, отримані з джерел в правоохоронних органах.

У документі говориться, що прокуратура відмовилася санкціонувати екстрадицію Олега Бахматюка, оскільки немає достатніх підстав для цього.

В Офісі генпрокурора підтвердили, що запит НАБУ був відхилений, оскільки він не відповідав міжнародним і українським законодавствам.

"Управління повернуло запит про екстрадицію в НАБУ, оскільки ми виявили, що він не відповідає вимогам міжнародного права і порушує процедури, встановлені законодавством України, що може стати перешкодою для видачі підозрюваного іноземною державою", - заявили в Офісі генпрокурора.

Як і в випадку відмови НАБУ про екстрадицію Олега Бахматюка з боку Інтерполу, причиною відмови було те, що місцезнаходження бізнесмена НАБУ відомо, а сам Олег Бахматюк не перебуває в міжнародному розшуку.

Бізнесмен на момент початку слідства НАБУ проживав у Відні на законних підставах, а його адвокати заявили слідчим органам про його точне місцезнаходження.

Як заявила адвокат Олега Бахматюка Тетяна Козаченко в Facebook, бізнесмен не перебуває в міжнародному розшуку, а місце його перебування відомо НАБУ і іншим слідчим органам.

"Олег Бахматюк не перебуває в міжнародному розшуку. У жодній базі. НАБУ, САП, прокуратура, ВАКС відома точна адреса місця проживання Олега. Надано всі офіційні документи на цей рахунок. НАБУ підтримує легенду, що Олег Бахматюк в міжнародному розшуку, тому що так звучить для них вигідніше і створюється вид значущості розслідування ", - пише правозахисниця.

Вона також зазначає, що дії НАБУ, спрямовані на екстрадицію Бахматюка і рішення Апеляційної палати ВАКС про його заочний арешт антикорупційне бюро обґрунтовує нібито наявністю міжнародного розшуку, що не відповідає дійсності. Такі дії є незаконними і суперечать міжнародним договорам.

Нагадаємо, сам Олег Бахматюк в інтерв'ю раніше відзначав, що і Інтерпол, і українська прокуратура офіційно повідомлені про його місцезнаходження, однак НАБУ не зверталося до нього за показаннями за офіційною процедурою. Крім того, інших фігурантів справи, зокрема, колишнього в.о. керівника НБУ Олександра Пісарук і менеджерів "ВіЕйБі банку" за рік слідства допитали лише один раз.

"Ми через віденську прокуратуру звернулися в Інтерпол і до української прокуратурі, сказали:" Ми тут ". І відповідно до міжнародної конвенції я тут офіційно перебуваю. Це моє право як громадянина України, просто як людини. Я готовий давати свідчення. Вони за законом повинні делегувати австрійської прокуратурі право мене допитати. За рік можна було 20 раз мене допитати", - розповів бізнесмен.

Також бізнесмен заявив, що справу НАБУ проти нього було інспіровано екс-главою Офісу президента Андрієм Богданом. Крім того, за його словами директор НАБУ Артем Ситник має особисті мотиви помсти бізнесменові, адже радник сестри Олега Бахматюка є головним свідком у справі про корупцію Ситника.

Нагадаємо, справу НАБУ проти Олександра Пісарука і Олега Бахматюка стосується нібито нецільового використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB Банку Олега Бахматюка.

Національний банк уже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 мільярда гривень, пішла на виплати коштів 80 тисячам вкладників, як і передбачала ця програма. Це підтверджується і результатами перевірки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.