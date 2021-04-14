Набсовет УЗ ухудшает финансовое состояние компании, - эксперт

Наблюдательный совет "Укрзализныци" ухудшает финансовое состояние компании и подрывает нацбезопасность страны.
Об этом заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.
"При убытках УЗ в более 10 миллиардов они (члены набсовета УЗ, - ред.) пользуются корпоративными карточками по 500 тысяч гривен в месяц. При этом заработные платы за один день работы в месяц около 200 тысяч. При этом премии не менее самих заработных плат. При этом их работа, по сути - на подрыв и самого трудового коллектива всей Укрзализныци, нанятых рабочих, и на подрыв независимости Украины, потому что УЗ - инфраструктурное предприятие", - заявил эксперт.
Он также обратил внимание, что набсовет УЗ при этом нарушает законодательные нормы. В частности, увольнение предыдущего руководителя УЗ Владимира Жмака, прошло с нарушением законодательства.
"Увольнение произошло вопреки трудовому законодательству, поскольку Жмак находился и находится на больничном", - добавляет эксперт.
Напомним, по данным консолидированной финансовой отчетности по итогам 2020 года УЗ получила чистый убыток в сумме 11,9 млрд грн.
Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг наблюдательного совета УЗ, на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления, и призвал уволить весь состав совета.