Наглядова рада УЗ погіршує фінансовий стан компанії, - експерт

Наглядова рада "Укрзалізниці" погіршує фінансовий стан компанії і підриває нацбезпеку країни.
Про це заявив політичний експерт Михайло Чаплига.
"При збитках УЗ у понад 10 мільярдів вони (члени наглядової ради УЗ, - ред.) користуються корпоративними картками по 500 тисяч гривень в місяць. При цьому заробітні плати за один день роботи в місяць близько 200 тисяч. При цьому премії не менш самих заробітних плат. При цьому їхня робота, по суті - на підрив і самого трудового колективу всієї Укрзалізниці, найнятих робітників, і на підрив незалежності України, тому що УЗ - інфраструктурне підприємство", - заявив експерт.
Він також звернув увагу, що наглядова рада УЗ при цьому порушує законодавчі норми. Зокрема, звільнення попереднього керівника УЗ Володимира Жмака, пройшло з порушенням законодавства.
"Звільнення відбулося всупереч трудовому законодавству, оскільки Жмак перебував і перебуває на лікарняному", - додає експерт.
Нагадаємо, за даними консолідованої фінансової звітності за підсумками 2020 року УЗ отримала чистий збиток у сумі 11,9 млрд грн.
Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали навколо наглядової ради УЗ, на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління, і закликав звільнити весь склад ради.