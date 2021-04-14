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Наглядова рада УЗ погіршує фінансовий стан компанії, - експерт

Автор: РБК-Україна

Наглядова рада "Укрзалізниці" погіршує фінансовий стан компанії і підриває нацбезпеку країни.

Про це заявив політичний експерт Михайло Чаплига.

"При збитках УЗ у понад 10 мільярдів вони (члени наглядової ради УЗ, - ред.) користуються корпоративними картками по 500 тисяч гривень в місяць. При цьому заробітні плати за один день роботи в місяць близько 200 тисяч. При цьому премії не менш самих заробітних плат. При цьому їхня робота, по суті - на підрив і самого трудового колективу всієї Укрзалізниці, найнятих робітників, і на підрив незалежності України, тому що УЗ - інфраструктурне підприємство", - заявив експерт.

Він також звернув увагу, що наглядова рада УЗ при цьому порушує законодавчі норми. Зокрема, звільнення попереднього керівника УЗ Володимира Жмака, пройшло з порушенням законодавства.

"Звільнення відбулося всупереч трудовому законодавству, оскільки Жмак перебував і перебуває на лікарняному", - додає експерт.

Нагадаємо, за даними консолідованої фінансової звітності за підсумками 2020 року УЗ отримала чистий збиток у сумі 11,9 млрд грн.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали навколо наглядової ради УЗ, на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління, і закликав звільнити весь склад ради.

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