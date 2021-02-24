Набсовет УЗ блокирует реформирование компании, - экс-министр
АО "Укрзализныця" находится в критическом состоянии. Наблюдательный совет компании только продуцирует конфликты и блокирует ее реформирование.
Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"За последние годы позиция наблюдательного совета ("Укрзализныци", - ред.) относительно того, что происходит в компании, вообще отсутствует. Мы содержим большое количество людей с очень высокими заработными платами, но мы вообще не понимаем, чем они занимаются. Наблюдательный совет, увы, не предоставил обществу, Кабинету министров ни видения, ни плана действий, ни стратегии развития компании", - считает Омелян.
Кроме того, он отметил, что в последнее время наблюдательный совет УЗ вступил в прямой конфликт с менеджментом и правлением относительно реформирования компании - и, по мнению экс-министра, ситуация требует публичных объяснений.
По его словам, объемы перевозок "Укрзализныцей" снижаются, доходы компании падают, а одной из ключевых проблем остается непрофессионализм менеджмента.
"Хроническими проблемами остаются три. Это непрофессионализм менеджмента, чрезвычайно высокий уровень коррупции и отсутствие понимания, куда движется компания в контексте реформирования и оздоровления", - резюмирует Омелян.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство).
Процесс реформирования был запущен, со склада УЗ были выделеы филиала по грузовым перевозкам и инфраструктуре ("УЗ Карго" и "УЗ Инфра").
По словам экс-премьер-министра Владимира Гройсмана, "Укрзализныця" требует масштабного реформирования и финансовой поддержки от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.