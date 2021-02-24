АТ "Укрзалізниця" перебуває в критичному стані. Наглядова рада компанії лише продукує конфлікти й блокує її реформування.

"За останні роки позиція наглядової ради ("Укрзалізниці", - ред.) щодо того, що відбувається в компанії, взагалі відсутня. Ми утримуємо велику кількість людей з дуже високими заробітними платами, але ми взагалі не розуміємо, чим вони займаються. Наглядова рада, на жаль, не надала суспільству, Кабінету міністрів ні бачення, ні плану дій, ні стратегії розвитку компанії", - вважає Омелян.

Окрім того, він зазначив, що останнім часом наглядова рада УЗ вступила в прямий конфлікт з менеджментом і правлінням щодо реформування компанії - і, на думку екс-міністра, ситуація потребує надання публічних пояснень.

За його словами, обсяги перевезень "Укрзалізницею" знижуються, доходи компанії падають, а однією з ключових проблем залишається непрофесійність менеджменту.

"Хронічними проблемами залишаються три. Це непрофесійність менеджменту, надзвичайно високий рівень корупції і відсутність розуміння, куди рухається компанія в контексті реформування і оздоровлення", - резюмує Омелян.



