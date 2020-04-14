Набсовет "Укрзализныци" рекомендовал Кабмину уволить руководителя компании

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" приняла решение рекомендовать Кабинету министров Украины уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, наблюдательный совет ожидает, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.

Кроме того, наблюдательный совет принял решение о немедленном отстранении Желько Марчека от полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

"Наблюдательный совет и правление будут принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и состоятельности компании", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что исполняющий обязанности руководителя "Укрзализныци" Желько Марчек не оправдал доверия, поэтому будет уволен.

В начале февраля правительство временно возложило обязанности главы правления "Укрзализныци" на Желько Марчека до избрания главы.

Отметим, Марчек вошел в состав правления "Укрзализныци" в 2016 году. В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании "Укрросметалл". До этого был директором по персоналу группы Starlightmedia (2013-2014) и ПАО "Днепроспецсталь" (2007-2013). Также почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и странах бывшей Югославии. Принимал участие в реформировании HR-направления в компании "Новая почта".