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Наблюдатели ОБСЕ заявили об отсутствии значительных нарушений на выборах в США

Автор: Артур Родивилов

Представители организации ОБСЕ отметили, что день выборов в США прошел мирно без запугивания и беспорядков. В ходе выборов была соблюдена свобода слова.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Они также указали на высокую явку избирателей, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса SARS-CoV-2 и введенные в рамках борьбы с ней ограничения.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ намерены изучить ситуацию с подачей исков по прошедшему голосованию в США, они добавили, что вынесут заключение по данному вопросу позже.

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Представители организации подчеркнули, что их миссия в США пока не окончена, поскольку подсчет голосов в ряде штатов продолжается.

Напомним, всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. Поскольку из-за пандемии коронавируса более 100 млн американцев проголосовали досрочно по почте, то подсчет голосов длится дольше, чем обычно.

Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в "колеблющихся штатах", где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

Добавим, бывший вице-президент Джо Байден получил наибольшее количество голосов избирателей в истории США.

В материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выиграет на выборах президента США" вы можете прочитать о сложностях нынешних американских выборов.

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Новости Украины Выборы в СШАДональд ТрампДжозеф Байден