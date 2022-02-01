UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Наблюдатели ОБСЕ насчитали более 350 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за два дня

Автор: Анна Полисученко

В период с вечера 28 по вечера 30 января на Донбассе Миссия ОБСЕ зафиксировала 356 нарушений режима прекращения огня. Было зафиксировано 213 нарушений "тишины" в Донецкой области и 143 - в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

В частности, в Донецкой области Миссия ОБСЕ зафиксировала 46 взрывов (8 взрывов в воздухе и 38 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошли в районах юго-восточнее Чермалика, а также к северу и северо-северо-востоку от Широкино.

В этот же период в Луганской области Миссия зафиксировала 143 нарушения режима прекращения огня, в том числе 67 взрывов (1 разрыв боеприпаса, 1 взрыв в воздухе, 18 выстрелов с последующими разрывами боеприпасов, а также 47 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошло около участка разведения в районе Золотого, а также восточнее участка разведения в районе Станицы Луганской.

Ранее мы писали, что Миссия ОБСЕ не нашла подтверждение утечки химикатов в оккупированной Горловке.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ