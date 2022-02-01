Наблюдатели ОБСЕ насчитали более 350 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за два дня

В частности, в Донецкой области Миссия ОБСЕ зафиксировала 46 взрывов (8 взрывов в воздухе и 38 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошли в районах юго-восточнее Чермалика, а также к северу и северо-северо-востоку от Широкино.

В этот же период в Луганской области Миссия зафиксировала 143 нарушения режима прекращения огня, в том числе 67 взрывов (1 разрыв боеприпаса, 1 взрыв в воздухе, 18 выстрелов с последующими разрывами боеприпасов, а также 47 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошло около участка разведения в районе Золотого, а также восточнее участка разведения в районе Станицы Луганской.