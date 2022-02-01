Спостерігачі ОБСЄ нарахували понад 350 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за два дні

У період з вечора 28 по вечора 30 січня на Донбасі Місія ОБСЄ зафіксувала 356 порушень режиму припинення вогню. Було зафіксовано 213 порушень "тиші" в Донецькій області і 143 - в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зокрема, в Донецькій області Місія ОБСЄ зафіксувала 46 вибухів (8 вибухів у повітрі і 38 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень сталися в районах на південний схід від Чермалика, а також на північ і північний схід від Широкиного.

В цей же період в Луганській області Місія зафіксувала 143 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 67 вибухів (1 розрив боєприпасу, 1 вибух у повітрі, 18 пострілів з подальшими розривами боєприпасів, а також 47 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень сталося біля ділянки розведення в районі Золотого, а також на схід від ділянки розведення в районі Станиці Луганської.