З наближенням зими ситуація в України може загострюватися, - Пелосі

"Ми будемо надавати підтримку до перемоги. Ми бачили 12 жовтня як 143 країни ООН виступили єдиним фронтом проти анексії територій України. Підтримка буде тривати, хоча ми знаємо, що з наближенням зими ситуація в України може загострюватися. Ми можемо виступити зараз з меседжем підтримки з боку США на користь України", - сказала вона.

За її словами, Конгрес виділяв близько 60 млрд доларів на гуманітарну підтримку України, частина цієї суми була виплачена кілька тижнів тому і незабаром будуть нові виплати.

"Це ключовий пріоритет - забезпечити, щоб США реагували на конкретні потреби та запити України, надавати додаткові системи зброї в тому числі РСЗВ і я хочу подякувати нашому Міністерству оборони, яке провело збори, щоб ми могли спільно обговорити, як нам забезпечити найкращу підтримку України", - констатувала Пелосі.

Вона додала, що Конгрес працює, щоб притягнути Росію до відповідальності, накладаючи сильні санкції проти її енергетичної системи і припиняючи нормальні торговельні стосунки.

"Ми робимо це у двопартійному форматі, тому що це необхідно і ми знаємо, що на кону сама демократія", - резюмувала конгресмен.