З наближенням зими ситуація в України може загострюватися, - Пелосі

З кожним днем, як зима наближатиметься, ситуація в Україні може загострюватись. Тому Конгрес ініціює найближчим часом нові виплати у рамках допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку українців, оскільки "на кону сама демократія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресмена США Ненсі Пелосі під час Кримської платформи.
"Ми будемо надавати підтримку до перемоги. Ми бачили 12 жовтня як 143 країни ООН виступили єдиним фронтом проти анексії територій України. Підтримка буде тривати, хоча ми знаємо, що з наближенням зими ситуація в України може загострюватися. Ми можемо виступити зараз з меседжем підтримки з боку США на користь України", - сказала вона.
За її словами, Конгрес виділяв близько 60 млрд доларів на гуманітарну підтримку України, частина цієї суми була виплачена кілька тижнів тому і незабаром будуть нові виплати.
"Це ключовий пріоритет - забезпечити, щоб США реагували на конкретні потреби та запити України, надавати додаткові системи зброї в тому числі РСЗВ і я хочу подякувати нашому Міністерству оборони, яке провело збори, щоб ми могли спільно обговорити, як нам забезпечити найкращу підтримку України", - констатувала Пелосі.
Вона додала, що Конгрес працює, щоб притягнути Росію до відповідальності, накладаючи сильні санкції проти її енергетичної системи і припиняючи нормальні торговельні стосунки.
"Ми робимо це у двопартійному форматі, тому що це необхідно і ми знаємо, що на кону сама демократія", - резюмувала конгресмен.
Нагадаємо, що Кримська платформа - це міжнародний формат, який був створений з метою домогтися деокупації Криму. Перший саміт пройшов минулого року напередодні Дня незалежності України.
Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, в чому важливість цьогорічного саміту Кримської платформи.
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