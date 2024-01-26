Наближення правил українського енергоринку до європейського спростить імпорт електроенергії, - Кудрицький

Зазначається, що з кінця листопада минулого року в енергосистемі періодично фіксується дефіцит електроенергії. Здебільшого це пов’язано зі зниженням температури, яке призводить до стрибків споживання.

Через це "Укренерго" доводилося просити аварійну допомогу з-за кордону. Тобто країна була змушена закуповувати найдорожчу з усіх видів електроенергію.

"Ціна - основна причина. Але треба розуміти важливу річ. Якщо в Україні ціна електроенергії 102 євро, а в ЄС, наприклад, 100 євро, то оці 2 євро маржі в тих умовах, які я вже описав, можуть і не бути достатньою винагородою для імпортера. Достатньою для того, щоб він зміг покрити всі витрати. Нам треба зменшувати регуляторний тиск. Чому ми говоримо про синхронізацію законодавства України і європейських країн? Якщо в нас правила будуть такі самі, як у Європі, то імпорт може йти в набагато більшій кількості випадків, ніж зараз", - пояснив голова правління "Укренерго".

Раніше Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) не мають заважати імпорту електроенергії.