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Наближення правил українського енергоринку до європейського спростить імпорт електроенергії, - Кудрицький

П'ятниця 26 січня 2024 18:30
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Наближення правил українського енергоринку до європейського спростить імпорт електроенергії, - Кудрицький Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Для спрощення імпорту електроенергії в Україну необхідно наблизити правила українського енергоринку до європейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову держпідприємства "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Зазначається, що з кінця листопада минулого року в енергосистемі періодично фіксується дефіцит електроенергії. Здебільшого це пов’язано зі зниженням температури, яке призводить до стрибків споживання.

Через це "Укренерго" доводилося просити аварійну допомогу з-за кордону. Тобто країна була змушена закуповувати найдорожчу з усіх видів електроенергію.

"Ціна - основна причина. Але треба розуміти важливу річ. Якщо в Україні ціна електроенергії 102 євро, а в ЄС, наприклад, 100 євро, то оці 2 євро маржі в тих умовах, які я вже описав, можуть і не бути достатньою винагородою для імпортера. Достатньою для того, щоб він зміг покрити всі витрати. Нам треба зменшувати регуляторний тиск. Чому ми говоримо про синхронізацію законодавства України і європейських країн? Якщо в нас правила будуть такі самі, як у Європі, то імпорт може йти в набагато більшій кількості випадків, ніж зараз", - пояснив голова правління "Укренерго".

Раніше Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) не мають заважати імпорту електроенергії.

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