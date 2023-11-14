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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наближається переломний момент. Єрмак вважає, що 2024 рік стане вирішальним у війні з РФ

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Наступний рік стане вирішальним у розв’язаній Росією повномасштабній війні проти України, наближається переломний момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака під час виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні.

"Наближається поворотний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним", - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента розповів, що контрнаступ ЗСУ "розвивається". Зокрема, українські війська вже закріпилися на лівому березі Херсонської області.

Він також закликав США ще більше посилити санкції проти Росії, а також збільшити військову допомогу Україні, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону країни напередодні зими. 

На якому етапі війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим. Однак військові експерти розходяться у думці, на якому етапі війна в Україні насправді.

Так, на думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Коваленка, зараз ще не останній етап війни, а лише її середина.

"Може пролунає трохи цинічно, але я дивлюся на війну математично. Я дивлюсь на плацдарми, кількість військ, можливості та співвідношення сил та засобів. І, як на мене, найважча частина війни ще попереду. Це ще не найважча частина. Ми знаходимося десь посередині у найкращому випадку", - пояснив він.

За словами Ковальова, найважча частина війни, ймовірно, буде тоді, коли ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонської області та Запорізьку область.

"А потім будуть знаходитися по лінії фронту з Донецькою та Луганською областю. І будемо вирішувати подальший хід дій щодо тимчасово окупованого Криму. Ось там розпочнеться найважча частина. Поки що ми по середині. Це особисто мій погляд", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Зеленський також заявляв, що терміни завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості.

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