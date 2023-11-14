Наближається переломний момент. Єрмак вважає, що 2024 рік стане вирішальним у війні з РФ

Наступний рік стане вирішальним у розв’язаній Росією повномасштабній війні проти України, наближається переломний момент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака під час виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні.
"Наближається поворотний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним", - зазначив Єрмак.
Керівник Офісу президента розповів, що контрнаступ ЗСУ "розвивається". Зокрема, українські війська вже закріпилися на лівому березі Херсонської області.
Він також закликав США ще більше посилити санкції проти Росії, а також збільшити військову допомогу Україні, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону країни напередодні зими.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим. Однак військові експерти розходяться у думці, на якому етапі війна в Україні насправді.
Так, на думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Коваленка, зараз ще не останній етап війни, а лише її середина.
"Може пролунає трохи цинічно, але я дивлюся на війну математично. Я дивлюсь на плацдарми, кількість військ, можливості та співвідношення сил та засобів. І, як на мене, найважча частина війни ще попереду. Це ще не найважча частина. Ми знаходимося десь посередині у найкращому випадку", - пояснив він.
За словами Ковальова, найважча частина війни, ймовірно, буде тоді, коли ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонської області та Запорізьку область.
"А потім будуть знаходитися по лінії фронту з Донецькою та Луганською областю. І будемо вирішувати подальший хід дій щодо тимчасово окупованого Криму. Ось там розпочнеться найважча частина. Поки що ми по середині. Це особисто мій погляд", - резюмував експерт.
Нагадаємо, Зеленський також заявляв, що терміни завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості.
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