Наближаємося до нормальних графіків. У Yasno зробили важливу заяву про світло у Києві

"Сьогодні в Києві споживання обмежували 560 МВт, відключали 958 500 клієнтів. Поки що нам усім ще складно плануватися, але ми вже наближаємося до стабілізації ситуації та нормальних графіків", - зазначив Коваленко.

За його словами, щоб процес відновлення йшов швидше, важливо не включати до мережі відразу всі електроприлади, коли подають світло.

Справа в тому, що в момент підключення споживається майже вдвічі більше, ніж звичайно. Запобіжники, трансформатори, мережеве обладнання не витримують, і люди знову залишаються без світла. Число аварійних ситуацій зростає.

"Пам'ятайте, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб повернути світло до наших будинків. Тому приєднуйтесь і допоможіть їм зробити це швидше", - додав генеральний директор Yasno.