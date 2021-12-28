"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ

"С точки зрения безопасности очень пугает то, что такие переговоры с Россией вообще идут. Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо. Но мне всегда кажется, что в отношении России мы менее наивны по сравнению с некоторыми союзниками, так что нам просто нельзя молчать", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она также отметила, что нельзя соглашаться на требования России.

"Россия пытается вести переговоры с Западом, мол, давайте поделим мир на сферы влияния: вы не возьмете Украину в НАТО, вы не станете размещать войска в странах Балтии и возле наших границ. Конечно, с этим нам нельзя соглашаться ни в коем случае, иначе получится, такая ситуация, когда страна создает всем проблему, все пугаются, а потом она говорит: "Ладно, я героически решу для вас эту проблему и заставляю вас уступить мне". На такую уловку нельзя поддаваться", - сказала премьер Эстонии.

Она также не исключает, что Россия может спровоцировать военный конфликт.

"Если посмотреть на размещение армейских подразделений вокруг Украины, все указывает на то, что там размещаются войска, и у России есть план двигаться дальше", - отметила она.