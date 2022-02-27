"На сто процентов под контролем": мэр Ирпеня заявил об отбитии города у оккупантов

Сегодня, 27 февраля, российские оккупанты попытались захватить Ирпень и потерпели поражение. Город остается под полным контролем украинской власти и военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина .

"Сегодня в Ирпень со стороны Бучи зашли танки. Мы с ребятами отбили. Спасибо им. Постоянно обстрелы. Сидите дома, не выходите. От вас нужен покой. Ирпень защищен, мы отбили всех. Ирпень на 100% под контролем", - сообщил мэр.

Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале видео из освобожденного от оккупантов Ирпеня. На видео можно увидеть последствия сражений.