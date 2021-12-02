"На случай новой волны агрессии". Кулеба обсудил с Боррелем методы сдерживания РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Они обсудили методы сдерживания России, в частности экономические санкции, на случай новой волны российской агрессии
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Twitter.
"Рад встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Мы обсудили потребность сдерживания России - в частности ускорение работы над экономическими ограничениями, которые будут способны нанести удар по российской экономике, если РФ решит начать новую волну агрессии против Украины", - написал Кулеба.
Рад встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Мы обсудили потребность сдерживания России-в частности ускорение работы над экономическими ограничениями, которые будут способны нанести удар по российской экономике, если РФ решит начать новую волну агрессии против Украины. pic.twitter.com/VRdmXBsylk— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также провел в Стокгольме встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Во время которой они обсудили разработку пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.