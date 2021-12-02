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"На случай новой волны агрессии". Кулеба обсудил с Боррелем методы сдерживания РФ

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 12:28
"На случай новой волны агрессии". Кулеба обсудил с Боррелем методы сдерживания РФ Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Они обсудили методы сдерживания России, в частности экономические санкции, на случай новой волны российской агрессии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Twitter.

"Рад встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Мы обсудили потребность сдерживания России - в частности ускорение работы над экономическими ограничениями, которые будут способны нанести удар по российской экономике, если РФ решит начать новую волну агрессии против Украины", - написал Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также провел в Стокгольме встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Во время которой они обсудили разработку пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

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Евросоюз МИД Украины Дмитрий Кулеба
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