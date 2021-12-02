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"На випадок нової хвилі агресії". Кулеба обговорив з Боррелем методи стримування РФ

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 12:28
"На випадок нової хвилі агресії". Кулеба обговорив з Боррелем методи стримування РФ Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Вони обговорили методи стримування Росії, зокрема економічні санкції, на випадок нової хвилі російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС у Twitter.

"Радий зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Ми обговорили потребу стримування Росії - зокрема прискорення роботи над економічними обмеженнями, які будуть здатні нанести удар по російській економіці, якщо РФ вирішить розпочати нову хвилю агресії проти України", - написав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також провів у Стокгольмі зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Під час якої вони обговорили розробку пакету стримування РФ від подальших агресивних дій.

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