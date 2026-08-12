"На щиті" намагалися привласнити: що відомо про скандал довкола гуманітарної місії

Головне: Спроба реєстрації ТМ: У 2025 році ГО "Центральна військова рада" подала заявки на реєстрацію торгової марки "НА ЩИТІ евакуація полеглих", співзвучної з назвою гуманітарної місії ЗСУ.

У 2025 році ГО "Центральна військова рада" подала заявки на реєстрацію торгової марки "НА ЩИТІ евакуація полеглих", співзвучної з назвою гуманітарної місії ЗСУ. Заявки відкликано: Діловодство за заявками припинено, а торгову марку за ними не зареєстрували й зареєструвати вже не можуть.

Діловодство за заявками припинено, а торгову марку за ними не зареєстрували й зареєструвати вже не можуть. Заперечення причетності: Особи, вказані як засновники ГО та її представник, заперечують свою актуальну причетність до діяльності організації та заявили про використання їхніх даних чи електронних кабінетів без дозволу.

Особи, вказані як засновники ГО та її представник, заперечують свою актуальну причетність до діяльності організації та заявили про використання їхніх даних чи електронних кабінетів без дозволу. Позиція патентного офісу: В УКРНОІВІ наголосили, що будь-яка спроба паразитування на темі війни, військовій символіці та пам’яті загиблих є неприпустимою.

В УКРНОІВІ наголосили, що будь-яка спроба паразитування на темі війни, військовій символіці та пам’яті загиблих є неприпустимою. Захист бренду: Волонтери планують зареєструвати авторські права на оригінальний шрифт та шеврон "На щиті", щоб у подальшому офіційно передати їх Міністерству оборони.

Що сталося

У 2025 році ГО "Центральна військова рада" подала дві заявки на реєстрацію позначення "НА ЩИТІ евакуація полеглих". Їх зареєстрували під номерами m202502514 та m202506457.

За даними УКРНОІВІ, діловодство за заявками припинили у липні та листопаді 2025 року. Заявнику надіслали повідомлення про те, що заявки вважаються відкликаними.

Таким чином, торгову марку за цими заявками не зареєстрували і зареєструвати не можуть. В офісі також наголосили, що не мають повноважень забороняти комусь подавати заявки на торгові марки. Водночас кожна заявка проходить експертизу на відповідність законодавству та наявність підстав для відмови.

Хто придумав "На щиті"

Назву "На щиті" почали використовувати для гуманітарної місії ЗСУ у 2022 році. Ідею замінити радянське умовне позначення загиблих військових "Вантаж 200" запропонував ветеран та волонтер Леонід Остальцев.

До її реалізації долучилася волонтерка Тата Кеплер. У серпні 2022 року Генштаб повідомив, що гуманітарний проєкт ЗСУ "ЕВАКУАЦІЯ 200" реформували у проєкт "НА ЩИТІ".

За словами Кеплер, авторський шрифт для напису "На щиті" створила її мати, художниця Маріша Кеплер. Волонтерка наголошувала, що назва виникла як спосіб говорити про загиблих захисників не як про "вантаж", а як про людей, які повертаються додому "зі щитом або на щиті".



Тата Кеплер біля авто з написом "На щиті" (фото зі сторінки Тати Кеплер у Facebook)

Хто подавав заявку

У заявках представником ГО "Центральна військова рада" був зазначений Даніїл Шматков. За даними "Суспільного", він є кандидатом технічних наук, доцентом та провідним науковим співробітником Харківського національного університету внутрішніх справ.

Сам Шматков свою причетність до подання заявки заперечує. Він заявив, що у 2025 році працював у компанії "4B Україна", а документи нібито подавали саме через його особистий електронний кабінет без його участі. За його словами, представником ГО він не є.

В УКРНОІВІ підтвердили, що 11 серпня 2026 року Шматков подав клопотання про відкликання заявки, а також заяву про припинення представництва.

За даними "Суспільного", ГО "Центральна військова рада" зареєстрували у Києві ще у 2015 році. Її співзасновниками вказані Олександр Серафімович та Едуард Коробов. Обидва чоловіки заперечують актуальну причетність до діяльності організації.

Зазначимо, Коробов є колишнім жителем міста Чистякового (Тореза) Донецької області. Він внесений до бази "Миротворець" через те, що в 2017-2021 роках ймовірно перетинав кордон із РФ з території окупованої частини Донецької області.

Що кажуть в УКРНОІВІ

В офісі заявили, що його позиція щодо використання символів війни залишається незмінною.

"Неприпустимим є паразитування на темі війни, військовій символіці, подвигу українських захисників і захисниць, пам'яті загиблих та суспільно значущих символах, пов'язаних із російсько-українською війною", - зазначили в УКРНОІВІ.

Водночас юридично подання заявки саме по собі не означає, що заявник отримує право власності на відповідне позначення. У цьому випадку обидві заявки були відкликані ще у 2025 році й не призвели до реєстрації торгової марки.

За словами Тати Кеплер, волонтери планують зареєструвати авторські права на шрифт "На щиті" та шеврон, а надалі передати їх Міністерству оборони.