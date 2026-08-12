"На щите" пытались присвоить: что известно о скандале вокруг гуманитарной миссии

Главное: Попытка регистрации ТМ: В 2025 году ОО "Центральный военный совет" подал заявки на регистрацию торговой марки "НА ЩИТЕ эвакуация павших", созвучной с названием гуманитарной миссии ВСУ.

В 2025 году ОО "Центральный военный совет" подал заявки на регистрацию торговой марки "НА ЩИТЕ эвакуация павших", созвучной с названием гуманитарной миссии ВСУ. Заявки отозваны: Делопроизводство по заявкам приостановлено, а торговую марку по ним не зарегистрировали и зарегистрировать уже не могут.

Делопроизводство по заявкам приостановлено, а торговую марку по ним не зарегистрировали и зарегистрировать уже не могут. Отрицание причастности: Лица, указанные в качестве учредителей ОО и ее представитель, отрицают свою актуальную причастность к деятельности организации и заявили об использовании их данных или электронных кабинетов без разрешения.

Лица, указанные в качестве учредителей ОО и ее представитель, отрицают свою актуальную причастность к деятельности организации и заявили об использовании их данных или электронных кабинетов без разрешения. Позиция патентного офиса: В УКРНОИСИ отметили, что любая попытка паразитирования на теме войны, военной символике и памяти погибших недопустима.

В УКРНОИСИ отметили, что любая попытка паразитирования на теме войны, военной символике и памяти погибших недопустима. Защита бренда: Волонтеры планируют зарегистрировать авторские права на оригинальный шрифт и шеврон "На щите", чтобы в дальнейшем официально передать их Министерству обороны.

Что произошло

В 2025 году ОО "Центральный военный совет" подал две заявки на регистрацию обозначения "НА ЩИТЕ эвакуация павших". Их зарегистрировали под номерами m202502514 и m202506457.

По данным УКРНОИСИ, делопроизводство по заявкам приостановлено в июле и ноябре 2025 года. Заявитель направил сообщение о том, что заявки считаются отозванными.

Таким образом, торговую марку по этим заявкам не зарегистрировали и зарегистрировать не могут. В офисе также подчеркнули, что не имеют полномочий запрещать кому-либо подавать заявки на торговые марки. В то же время, каждая заявка проходит экспертизу на соответствие законодательству и наличие оснований для отказа.

Кто придумал "На щите"

Название "На щите" стали использовать для гуманитарной миссии ВСУ в 2022 году. Идею заменить советское условное обозначение погибших военных "Груз 200" предложил ветеран и волонтер Леонид Остальцев.

К ее реализации присоединилась волонтер Тата Кеплер. В августе 2022 года Генштаб сообщил, что гуманитарный проект ВСУ "ЭВАКУАЦИЯ 200" реформирован в проект "НА ЩИТЕ".

По словам Кеплер, авторский шрифт для надписи "На щите" создала ее мать, художница Мариша Кеплер. Волонтер отмечала, что название возникло как способ говорить о погибших защитниках не как о "грузе", а как о людях, которые возвращаются домой "со щитом или на щите".



Тата Кеплер возле авто с надписью "На щите" (фото со страницы Таты Кеплер в Facebook)

Кто подавал заявку

В заявках представителем ОО "Центральный военный совет" был указан Даниил Шматков. По данным "Суспільного" он является кандидатом технических наук, доцентом и ведущим научным сотрудником Харьковского национального университета внутренних дел.

Сам Шматков свою причастность к подаче заявки отрицает. Он заявил, что в 2025 году работал в компании "4B Украина", а документы якобы подавали именно через его личный электронный кабинет без его участия. По его словам, представителем ОО он не является.

В УКРНОИСИ подтвердили, что 11 августа 2026 года Шматков подал ходатайство об отзыве заявки, а также заявление о прекращении представительства.

По данным "Суспільного", ОО "Центральный военный совет" зарегистрировали в Киеве еще в 2015 году. Ее соучредителями указаны Александр Серафимович и Эдуард Коробов. Оба мужчины отрицают актуальную причастность к деятельности организации.

Коробов является бывшим жителем города Чистякового (Тореза) Донецкой области. Он внесен в базу "Миротворец" из-за того, что в 2017-2021 годах, вероятно, пересекал границу с РФ с территории оккупированной части Донецкой области.

Что говорят в УКРНОИСИ

В офисе заявили, что его позиция по использованию символов войны остается неизменной.

"Недопустимо паразитирование на теме войны, военной символике, подвига украинских защитников и защитниц, памяти погибших и общественно значимых символов, связанных с российско-украинской войной", - отметили в УКРНОИСИ.

В то же время юридическое представление заявки само по себе не означает, что заявитель получает право собственности на соответствующее обозначение. В этом случае обе заявки были отозваны еще в 2025 году и не привели к регистрации торговой марки.

По словам Таты Кеплер, волонтеры планируют зарегистрировать авторские права на шрифт "На щите" и шеврон, а затем передать их Министерству обороны.