"На першому етапі вистачить". Експерт пояснив, чому Україні потрібні сім батарей Patriot

Patriot для України

Варто зауважити, що системи ППО, які мають змогу збивати балістичні ракети, є однією з головних потреб України на даний момент. Одна з таких систем - Patriot.

Українська влада вже неодноразово просила союзників передати додаткові системи в рамках військової допомоги. Поки що поставки однієї батареї Patriot пообіцяла лише Німеччина.

Також Італія нещодавно анонсувала, що передасть Україні вже другу систему SAMP/T. Вона може знищувати балістику.

Такі системи можуть збивати не тільки ракети, а й ворожу авіацію. Більш детально про те, що потрібно Україні для ліквідації ворожих літаків - у матеріалі РБК-Україна.

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