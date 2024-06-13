"На первом этапе хватит". Эксперт объяснил, почему Украине нужно семь батарей Patriot

Patriot для Украины

Стоит заметить, что системы ПВО, которые имеют возможность сбивать баллистические ракеты, являются одной из главных потребностей Украины на данный момент. Одна из таких систем - Patriot.

Украинские власти уже неоднократно просили союзников передать дополнительные системы в рамках военной помощи. Пока поставки одной батареи Patriot пообещала только Германия.

Также Италия недавно анонсировала, что передаст Украине уже вторую систему SAMP/T. Она может уничтожать баллистику.

Такие системы могут сбивать не только ракеты, но и вражескую авиацию. Более детально о том, что нужно Украине для ликвидации вражеских самолетов - в материале РБК-Украина.

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