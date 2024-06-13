"На первом этапе хватит". Эксперт объяснил, почему Украине нужно семь батарей Patriot

Украина нуждается в поставках семи дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Но этого хватит только на первое время.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По словам эксперта, сейчас у России преимущество в небе над временно оккупированными территориями.
"Чтобы лишить их преимущества, хватит семи ЗРК Patriot. Это позволит задействовать часть таким образом, чтобы они подходили ближе к переднему краю и сбивали носители КАБов. На первом этапе хватит, но дальше нужно усиливать авиацией", - пояснил он.
Стоит заметить, что системы ПВО, которые имеют возможность сбивать баллистические ракеты, являются одной из главных потребностей Украины на данный момент. Одна из таких систем - Patriot.
Украинские власти уже неоднократно просили союзников передать дополнительные системы в рамках военной помощи. Пока поставки одной батареи Patriot пообещала только Германия.
Также Италия недавно анонсировала, что передаст Украине уже вторую систему SAMP/T. Она может уничтожать баллистику.
Такие системы могут сбивать не только ракеты, но и вражескую авиацию. Более детально о том, что нужно Украине для ликвидации вражеских самолетов - в материале РБК-Украина.
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