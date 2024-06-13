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"На першому етапі вистачить". Експерт пояснив, чому Україні потрібні сім батарей Patriot

Четвер 13 червня 2024 21:40
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"На першому етапі вистачить". Експерт пояснив, чому Україні потрібні сім батарей Patriot Ілюстративне фото: Україні потрібні сім систем Patriot (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Україна потребує постачання семи додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Але цього вистачить лише на перший час.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами експерта, зараз Росія має перевагу в небі над тимчасово окупованими територіями.

"Щоб позбавити їх переваги, вистачить семи ЗРК Patriot. Це дозволить задіяти частину таким чином, щоб вони підходили ближче до переднього краю та збивали носії КАБів. На першому етапі вистачить, але далі потрібно посилювати авіацією", - пояснив він.

Patriot для України

Варто зауважити, що системи ППО, які мають змогу збивати балістичні ракети, є однією з головних потреб України на даний момент. Одна з таких систем - Patriot.

Українська влада вже неодноразово просила союзників передати додаткові системи в рамках військової допомоги. Поки що поставки однієї батареї Patriot пообіцяла лише Німеччина.

Також Італія нещодавно анонсувала, що передасть Україні вже другу систему SAMP/T. Вона може знищувати балістику.

Такі системи можуть збивати не тільки ракети, а й ворожу авіацію. Більш детально про те, що потрібно Україні для ліквідації ворожих літаків - у матеріалі РБК-Україна.

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