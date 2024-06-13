"На первом этапе хватит". Эксперт объяснил, почему Украине нужно семь батарей Patriot

Украина нуждается в поставках семи дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Но этого хватит только на первое время.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Чтобы лишить их преимущества, хватит семи ЗРК Patriot. Это позволит задействовать часть таким образом, чтобы они подходили ближе к переднему краю и сбивали носители КАБов. На первом этапе хватит, но дальше нужно усиливать авиацией", - пояснил он.

По словам эксперта, сейчас у России преимущество в небе над временно оккупированными территориями.

Patriot для Украины

Стоит заметить, что системы ПВО, которые имеют возможность сбивать баллистические ракеты, являются одной из главных потребностей Украины на данный момент. Одна из таких систем - Patriot.

Украинские власти уже неоднократно просили союзников передать дополнительные системы в рамках военной помощи. Пока поставки одной батареи Patriot пообещала только Германия.

Также Италия недавно анонсировала, что передаст Украине уже вторую систему SAMP/T. Она может уничтожать баллистику.

Такие системы могут сбивать не только ракеты, но и вражескую авиацию. Более детально о том, что нужно Украине для ликвидации вражеских самолетов - в материале РБК-Украина.

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