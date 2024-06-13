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"На первом этапе хватит". Эксперт объяснил, почему Украине нужно семь батарей Patriot

Четверг 13 июня 2024 21:40
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"На первом этапе хватит". Эксперт объяснил, почему Украине нужно семь батарей Patriot Иллюстративное фото: Украине нужно семь систем Patriot (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

Украина нуждается в поставках семи дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Но этого хватит только на первое время.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам эксперта, сейчас у России преимущество в небе над временно оккупированными территориями.

"Чтобы лишить их преимущества, хватит семи ЗРК Patriot. Это позволит задействовать часть таким образом, чтобы они подходили ближе к переднему краю и сбивали носители КАБов. На первом этапе хватит, но дальше нужно усиливать авиацией", - пояснил он.

Patriot для Украины

Стоит заметить, что системы ПВО, которые имеют возможность сбивать баллистические ракеты, являются одной из главных потребностей Украины на данный момент. Одна из таких систем - Patriot.

Украинские власти уже неоднократно просили союзников передать дополнительные системы в рамках военной помощи. Пока поставки одной батареи Patriot пообещала только Германия.

Также Италия недавно анонсировала, что передаст Украине уже вторую систему SAMP/T. Она может уничтожать баллистику.

Такие системы могут сбивать не только ракеты, но и вражескую авиацию. Более детально о том, что нужно Украине для ликвидации вражеских самолетов - в материале РБК-Украина.

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