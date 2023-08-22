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"На днях ще побачите": Буданов анонсував нові акції в Криму

Фото: Буданов анонсував бавовну в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські сили продовжать заходи із знищення російських окупантів в Криму. Днями будуть нові дії.

Про це заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал ITV.

Говорячи про звільнення Криму від російських окупантів, Буданов, наголосив, на півострові є  багато людей, які чекають на це.

"І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите", - сказав він в Ірпені у переддень третього саміту Кримської платформи.

Ситуація в Криму

Нагадаємо, в окупованому Криму майже щоденно фіксуються вибухи на військових об’єктах. Ракетами зруйновано міст на Чонгарі, замість якого зараз функціонує понтонна переправа. У Криму діє партизанський рух, який фіксує військову техніку окупантів. Крім того, українські сили двічі підірвали Кримський міст.

Як заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк У тимчасово окупованому Криму ускладнюється логістика для росіян і він перетворюється на острів.

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