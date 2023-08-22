"На днях еще увидите": Буданов анонсировал новые акции в Крыму

Говоря об освобождении Крыма от российских оккупантов, Буданов подчеркнул, что на полуострове есть много людей, ожидающих этого.

"И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", - сказал он в Ирпене в преддверии третьего саммита Крымской платформы.

Ситуация в Крыму

Напомним, в оккупированном Крыму почти ежедневно фиксируются взрывы на военных объектах. Ракетами разрушен мост на Чонгаре, вместо которого сейчас функционирует понтонная переправа. В Крыму действует партизанское движение, фиксирующее военную технику окупантов. Кроме того, украинские силы дважды взорвали Крымский мост.

Как заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, во временно оккупированном Крыму усложняется логистика для россиян и он превращается в остров.