"На дитячий майданчик прийшов маніяк": Зеленський відповів на заяву Трампа про війну

Журналіст запитала, чи вважає Зеленський, що президент США Дональд Трамп піддає Путіна достатньому тиску. У відповідь Зеленський зазначив, що останніми днями Трамп робив різні заяви.

"То він називав його божевільним, а тут раптом він сказав вчора, що ця війна нагадує йому бійку дітей у парку, яким треба трошки дати помахатись кулаками", - зазначив Зеленський.

Однак, як пояснив президент України, така алегорія про дітей точно не підходить до війни в Україні, адже українці не гралися з росіянами. І це історія не про двох дітей.

"Це конкретно вони прийшли до нас. І це доросла людина. Путін точно не дитина. Він розуміє, що він робив. І це більше схоже, як доросла людина, маніяк, який прийшов на дитячий майданчик, і там сидять діти, і він прийшов просто зі зброєю, і просто краде людей. Він викрадав дітей, це факт, він вбиває цих дітей, він вбивав - це факт. Він залишав дітей без батьків, ось на що це схоже. І тут не можна просто так сказати, на мій погляд, що давайте розтягнемо їх в сторони. Ніхто так не бореться з маніяками. Так не буває в житті. Це маніяк і дитина на дитячому майданчику", - наголосив глава країни.