"На детскую площадку пришел маньяк": Зеленский ответил на заявление Трампа о войне

Журналист спросила, считает ли Зеленский, что президент США Дональд Трамп подвергает Путина достаточному давлению. В ответ Зеленский отметил, что в последние дни Трамп делал разные заявления.

"То он называл его сумасшедшим, а тут вдруг он сказал вчера, что эта война напоминает ему драку детей в парке, которым надо немножко дать помахать кулаками", - отметил Зеленский.

Однако, как пояснил президент Украины, такая аллегория о детях точно не подходит к войне в Украине, ведь украинцы не играли с россиянами. И это история не о двух детях.

"Это конкретно они пришли к нам. И это взрослый человек. Путин точно не ребенок. Он понимает, что он делал. И это больше похоже, как взрослый человек, маньяк, который пришел на детскую площадку, и там сидят дети, и он пришел просто с оружием, и просто ворует людей. Он похищал детей, это факт, он убивает этих детей, он убивал - это факт. Он оставлял детей без родителей, вот на что это похоже. И здесь нельзя просто так сказать, на мой взгляд, что давайте растянем их в стороны. Никто так не борется с маньяками. Так не бывает в жизни. Это маньяк и ребенок на детской площадке", - подчеркнул глава страны.