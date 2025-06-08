"На детскую площадку пришел маньяк": Зеленский ответил на заявление Трампа о войне

Журналист спросила, считает ли Зеленский, что президент США Дональд Трамп подвергает Путина достаточному давлению. В ответ Зеленский отметил, что в последние дни Трамп делал разные заявления.
"То он называл его сумасшедшим, а тут вдруг он сказал вчера, что эта война напоминает ему драку детей в парке, которым надо немножко дать помахать кулаками", - отметил Зеленский.
Однако, как пояснил президент Украины, такая аллегория о детях точно не подходит к войне в Украине, ведь украинцы не играли с россиянами. И это история не о двух детях.
"Это конкретно они пришли к нам. И это взрослый человек. Путин точно не ребенок. Он понимает, что он делал. И это больше похоже, как взрослый человек, маньяк, который пришел на детскую площадку, и там сидят дети, и он пришел просто с оружием, и просто ворует людей. Он похищал детей, это факт, он убивает этих детей, он убивал - это факт. Он оставлял детей без родителей, вот на что это похоже. И здесь нельзя просто так сказать, на мой взгляд, что давайте растянем их в стороны. Никто так не борется с маньяками. Так не бывает в жизни. Это маньяк и ребенок на детской площадке", - подчеркнул глава страны.
Зеленский сказал, что Украина очень изменилась и повзрослела из-за этой войны. Он пояснил, что обычно взрослые люди не ведут переговоры с маньяками - их изолируют или сажают в тюрьму.
"И с маньяками, как правило, взрослые люди этого мира, если мы дети уже, то взрослые люди этого мира обычно с маньяком не проговаривают ничто, а изолируют маньяка, сажают его в тюрьму, изолируют от людей. А если это террорист, то с террористом пробуют как-то о чем-то поговорить, чтобы освободить людей. Вот так это работает", - сказал президент.
Он также отметил, что Путин не скрывает, что он пришел с оружием на украинскую землю, а наоборот гордится этим.
"Он рассказывает, что пришел кого-то защитить. До этого он говорил, что он сюда не приходил, это не я. А сейчас он уже гордится тем, что да, он говорит откровенно, я пришел туда и буду это делать, потому что считаю, что исторически это наша территория. Это маньяк, это не ребенок", - подытожил президент.