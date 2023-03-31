На АЗК UPG стартувала акція з головним призом - кросовером Volkswagen T-Roc

Акція розпочалася 27 березня, у день народження компанії, та триватиме до 25 червня цього року.

Для участі клієнтам мережі, які є власниками бонусної картки UPGgood, необхідно лише заправити авто будь-яким видом пального від 25 літрів на одному з АЗК UPG.

У паливних чеках ви знайдете окремі літери, з яких і потрібно скласти головні слова країни – "Слава ЗСУ". Кожна заправка – окрема літера у чеку, яка трапляється випадковим чином. Розіграш головних призів відбудеться після завершення акції.

Сьогодні позитивні емоції необхідні всім. Одна маленька приємність може значно поліпшити настрій та додати оптимізму. Тож протягом усього періоду акції, заправляючись на UPG, відвідувачі зможуть виграти понад 10 000 миттєвих подарунків, серед яких: бургер-меню, хот-доги, ароматні гарячі напої, ароматизатори для авто та пальне.

Тож якщо ви з якихось причин ще не стали учасниками бонусної програми UPGgood, саме час приєднатися! Завантажте мобільний застосунок в App Store або Play Market і отримуйте додаткові переваги, заправляючись у мережі пальним європейської якості.

Уже 20 років UPG дарує любов та турботу своїм клієнтам. Компанія дякує українцям за єдність на цьому шляху історичних змін та великих випробувань!

З офіційними правилами проведення національної акції можна ознайомитися за посиланням – https://upg.ua/action/nacionalna-merezha-azk-upg-cvyatkuye-20-richchya/