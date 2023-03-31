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На АЗК UPG стартовала акция с главным призом - кроссовером Volkswagen T-Roc

Заправляйся на UPG, составляй "Слава ВСУ" из букв в чеках и получай суперприз - авто Volkswagen T-Roc (фото: пресс-офис компании)
Автор: Артем Горовенко

В национальной сети АЗК UPG стартовала акция с главным призом – кроссовером Volkswagen T-Roc. Также будут разыграны 20 спутниковых модемов Starlink, которые открывают беспрепятственный доступ в Интернет, и еще более 10 000 мгновенных подарков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Акция началась 27 марта, в день рождения компании, и продлится до 25 июня этого года.

Для участия клиентам сети, являющимся владельцами бонусной карты UPGgood, необходимо только заправить авто любым видом топлива от 25 л на одном из АЗК UPG.

В топливных чеках вы найдете отдельные буквы, из которых нужно составить главные слова страны – "Слава ВСУ". Каждая заправка – отдельная буква в чеке, выпадающая случайным образом. Розыгрыш главных призов состоится по завершению акции.

Сегодня положительные эмоции необходимы всем. Одно маленькое удовольствие может существенно улучшить настроение и добавить оптимизма. В течение всего периода акции, заправляясь на UPG, посетители смогут выиграть более 10 000 мгновенных подарков, среди которых: бургер-меню, хот-доги, ароматные горячие напитки, ароматизаторы для авто и горючее.

Так что если вы по каким-то причинам еще не стали участниками бонусной программы UPGgood, самое время присоединиться! Загрузите мобильное приложение в App Store или Play Market и получайте дополнительные преимущества, заправляясь в сети топливом европейского качества.

Уже 20 лет UPG дарит любовь и заботу своим клиентам. Компания благодарит украинцев за единство на этом пути исторических изменений и больших испытаний!

С официальными правилами проведения национальной акции можно ознакомиться по ссылке – https://upg.ua/action/nacionalna-merezha-azk-upg-cvyatkuye-20-richchya/

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АЗСUPG