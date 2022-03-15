"На агрессию Путина может быть один ответ": Германия закупит десятки истребителей-невидимок

Правительство Германии объявило о закупке у США десятков истребителей F-35 в рамках многомиллиардной программы модернизации своих вооруженных сил в ответ на вторжение России в Украину. Немецкие военные считают, что единственный ответ на путинскую агрессию - надежное сдерживание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.
По данным издания, Германия планирует купить 35 истребителей F-35 производства Lockheed Martin, чтобы заменить немецкий парк самолетов Tornado, которому уже несколько десятков лет. Берлин также намерен дополнительно приобрести 15 истребителей Eurofighter.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт назвала соглашение о покупке американских истребителей "хорошим шагом вперед" для вооруженных сил Бундесвера.
"На путинскую агрессию может быть только один ответ - единство в НАТО и надежное сдерживание", - заявил командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц.
Самолеты-невидимки пятого поколения F-35 компании Lockheed считаются самыми современными боевыми самолетами в мире. Их уникальная форма и покрытие затрудняют их обнаружение радаром противника.
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