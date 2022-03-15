"На агресію Путіна може бути одна відповідь": Німеччина закупить десятки винищувачів-невидимок

За даними видання, Німеччина планує купити 35 винищувачів F-35 виробництва Lockheed Martin, щоб замінити німецький парк літаків Tornado, якому вже кілька десятків років. Берлін також має намір додатково придбати 15 винищувачів Eurofighter.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт назвала угоду про покупку американських винищувачів "хорошим кроком вперед" для Збройних сил бундесверу.

"На путінську агресію може бути тільки одна відповідь-єдність в НАТО і надійне стримування", - заявив командувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц.

Літаки-невидимки п'ятого покоління F - 35 компанії Lockheed вважаються найсучаснішими бойовими літаками у світі. Їх унікальна форма і покриття ускладнюють їх виявлення радаром противника.