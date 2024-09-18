МЗУ провели конференцію з розвитку та впровадження комплаєнсу

Конференція відбулася за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців" SAFEMed та стала майданчиком для створення ком'юніті й обміну досвіду між українським бізнесом та державними установами щодо запровадження та розвитку функції комплаєнсу.

Функція комплаєнсу спрямована на забезпечення відповідності діяльності організації законодавчим нормам, внутрішнім політикам та етичним стандартам з метою мінімізації ризиків правопорушень, запобігання корупційним діям та захисту репутації організації.

Зазначається, що захід об'єднав близько 80 представників приватного та державного секторів, комплаєнс-офіцерів та уповноважених з питань запобігання корупції, антикорупційних органів та бізнес-асоціацій, міжнародних та громадських організацій тощо.

Зокрема, конференцію відвідали представники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки", ДП "Дія", USAID, SAP Ukraine, Державного оператора тилу, МЕТРО Кеш Енд Кері Україна, "Укрзалізниці", Pro integrity, Професійних закупівель, Фундації інституційного розвитку, "Енергоатома", Міжнародного аеропорту "Бориспіль", "Прозорро", "Укрнафти", "Нафтогазу України", "Укртрансгазу", ПРООН в Україні та ін.

"Медзакупівлі України вперше стали організаторами конференції з антикорупційної теми, яка є надзвичайно актуальною у зв’язку з набранням чинності цієї весни змін до Закону України "Про управління об’єктами державної власності", - зазначив генеральний директор МЗУ Едем Адаманов.

За його словами, ці зміни встановлюють нові вимоги для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше ніж 50% акцій належать державі, запроваджувати комплексні та ефективні функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

"Переважна більшість державних підприємств запровадила функцію комплаєнсу ще задовго до законодавчої вимоги. Бізнес почав розвивати цей напрям ще раніше. Попри це, підходи до впровадження комплаєнсу різняться від організації до організації. Тож цей захід – це можливість поділитися успішним досвідом та обговорити виклики, з якими можуть зіткнутися організації, які лише починають розвивати цей напрям", – підкреслив Адаманов.

Своєю чергою, заступниця директора офісу охорони здоров'я USAID Памела Фостер у своєму виступі зазначила, що запровадження МЗУ сильних функцій комплаєнсу є важливим кроком для забезпечення суворого дотримання законів, етичних стандартів та внутрішніх політик, а також для просування цілей України щодо вступу до ЄС.

"USAID пишається тим, що підтримує антикорупційний відділ МЗУ, який розробив надійні процедури для запобігання корупції у своїй діяльності з медичних закупівель, захисту викривачів та звітування про порушення антикорупційного законодавства до Національного агентства з питань запобігання корупції", - підкреслила Фостер.

Станіслав Івахненко, начальник відділу з питань антикорупційної роботи та комплаєнс МЗУ розказав про те, які заходи МЗУ вживають з метою запобігання корупції та як побудували комплаєнс, що є невід'ємною складовою трансформації медичних закупівель. Він зазначив, що Медзакупівлі запровадили низку антикорупційних заходів, таких як оцінка корупційних ризиків, затвердження антикорупційної програми, перевірка ділових партнерів, захист викривачів корупції тощо.

Він також зазначив, що у 2022 році, за підтримки USAID, МЗУ стали першою організацією в Україні, яка отримала сертифікацію комплаєнсу за міжнародними антикорупційними стандартами, що позиціонує МЗУ як закупівельну агенцію з нульовою толерантністю до корупції.

Медзакупівлі України планують і надалі проводити подібні заходи, аби обмінюватися досвідом та впроваджувати кращі практики для посилення комплаєнс функції МЗУ.