МЗУ провели конференцию по развитию и внедрению комплаенса

Эта конференция состоялась при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID) "Безопасное, доступное и эффективное лекарство для украинцев" SAFEMed и стало площадкой для создания комьюнити и обмена опытом между украинским бизнесом и государственными учреждениями по внедрению и развитию функции комплаенса.

Функция комплаенса направлена на обеспечение соответствия деятельности организации законодательным нормам, внутренним политикам и этическим стандартам с целью минимизации рисков правонарушений, предотвращения коррупционных действий и защиты репутации организации.

Мероприятие объединило около 80 представителей частного и государственного секторов, комплаенс-офицеров и уполномоченных по предотвращению коррупции, антикоррупционных органов и бизнес-ассоциаций, международных и общественных организаций.

В частности, конференцию посетили представители Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности", ГП "Дія", USAID, SAP Ukraine, Государственного оператора тыла, МЕТРО Кэш Энд Керри Украина, "Укрзализныци", Pro integrity, Фонда институционального развития, "Энергоатома", Международного аэропорта "Борисполь", "Прозорро", "Укрнафты", "Нефтегаза Украины", "Укртрансгаза", ПРООН в Украине и т.д.

"Медзакупки Украины впервые стали организаторами конференции по антикоррупционной теме, которая чрезвычайно актуальна в связи со вступлением в силу этой весны изменений в Закон Украины "Об управлении объектами государственной собственности", - отметил генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.

По его словам, эти изменения устанавливают новые требования для государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций принадлежат государству, внедрять комплексные и эффективные функции комплаенса, управления рисками и аудита.

"Подавляющее большинство государственных предприятий ввели функцию комплаенса еще задолго до законодательного требования. Бизнес начал развивать это направление еще раньше. Несмотря на это, подходы к внедрению комплаенса отличаются от организации к организации. Поэтому это мероприятие – это возможность поделиться успешным опытом и обсудить вызовы, с которыми могут столкнуться организации, только начинающие развивать это направление", – подчеркнул Адаманов.

В свою очередь заместитель директора офиса здравоохранения USAID Памела Фостер в своем выступлении отметила, что введение МЗУ сильных функций комплаенса является важным шагом для обеспечения строгого соблюдения законов, этических стандартов и внутренних политик, а также для продвижения целей Украины по вступлению в ЕС. .

"USAID гордится тем, что поддерживает антикоррупционный отдел МЗУ, который разработал надежные процедуры для предотвращения коррупции в своей деятельности по медицинским закупкам, защите обличителей и отчетности о нарушении антикоррупционного законодательства в Национальное агентство по предотвращению коррупции", - подчеркнула Фостер.

Станислав Ивахненко, начальник отдела по антикоррупционной работе и комплаенсу МЗУ рассказал о том, какие меры МЗУ предпринимают с целью предотвращения коррупции и как построили комплаенс, что является неотъемлемой составляющей трансформации медицинских закупок. Он отметил, что Медзакупки ввели ряд антикоррупционных мер, таких как оценка коррупционных рисков, утверждение антикоррупционной программы, проверка деловых партнеров, защита обличителей коррупции.

Он также отметил, что в 2022 году, при поддержке USAID, МЗУ стали первой организацией в Украине, которая получила сертификацию комплаенса по международным антикоррупционным стандартам, позиционирующим МЗУ как закупочное агентство с нулевой толерантностью к коррупции.

Медзакупки Украины планируют и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, чтобы обмениваться опытом и внедрять лучшие практики для усиления комплаенса функции МЗУ.