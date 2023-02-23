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МЗС звинуватило Китай у брехні про контрабанду західної зброї з України

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Україна, Четвер 23 лютого 2023 15:44
МЗС звинуватило Китай у брехні про контрабанду західної зброї з України Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство закордонних справ викрило Китай у брехні, щодо контрабанди західної зброї, яка після надходження в Україну нібито опиняється в руках злочинних угруповань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Facebook.

За словами Ніколенка, МЗС Китаю заявило, що зброя, яку США постачають до України, часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах.

"Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України", - заявив речник.

Він пояснив, що наша країна має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї.

Ніколенко також зауважив, що Росія тим часом інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України.

"Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди", - додав він.

Нагадаємо, за даними Пентагону, Китай досі не зняв з порядку денного можливість постачання РФ летальної зброї.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Китай об'єднається з Росією, може початися світова війна.

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