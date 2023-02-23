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МИД уличил Китай во лжи о контрабанде западного оружия из Украины

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Украина, Четверг 23 февраля 2023 15:44
МИД уличил Китай во лжи о контрабанде западного оружия из Украины Фото: представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министерство иностранных дел уличило Китай во лжи по поводу контрабанды западного оружия, которое после поступления в Украину якобы оказывается в руках преступных группировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко Украины в Facebook.

По словам Николенко, МИД Китая заявил, что оружие, поставляемое США в Украину, часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах.

"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины", - заявил спикер.

Он пояснил, что у нашей страны есть современная эффективная система контроля над получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия.

Николенко также отметил, что Россия в то же время инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы взорвать международную военную помощь Украины.

"Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не являться инструментом в руках российской пропаганды", - добавил он.

Напомним, по данным Пентагона, Китай до сих пор не снял с повестки дня возможность поставки РФ летальному оружию.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Китай объединится с Россией, может начаться мировая война.

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