МИД уличил Китай во лжи о контрабанде западного оружия из Украины

Министерство иностранных дел уличило Китай во лжи по поводу контрабанды западного оружия, которое после поступления в Украину якобы оказывается в руках преступных группировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко Украины в Facebook.

По словам Николенко, МИД Китая заявил, что оружие, поставляемое США в Украину, часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах.

"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины", - заявил спикер.

Он пояснил, что у нашей страны есть современная эффективная система контроля над получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия.

Николенко также отметил, что Россия в то же время инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы взорвать международную военную помощь Украины.

"Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не являться инструментом в руках российской пропаганды", - добавил он.