У МЗС зробили заяву з приводу вкиду росіян про атаку на Курську АЕС

Україна не атакувала Курську АЕС чи об'єкти поблизу станції. Інформація росіян є фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Він нагадав, що, на відміну від російських окупантів, українські захисники дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Вони не б'ють по цивільному населенню чи об'єктах цивільної інфраструктури.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", - наголосив Тихий.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, російські пропагандистські канали та чиновники почали поширювати інформацію про "атаку українських військових на Курську АЕС".

Примітно, що між собою росіяни не погоджували фейк - губернатор Курської області Олексій Смірнов говорив про атаку дроном, тоді як пропагандисти запевняли в ударі авіабомбою.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що українські захисники не завдавали удару по Курській АЕС. За його словами, у цьому немає доцільності.

Він звернув увагу, що у якості "доказів" росіяни публікують відео з пожежею в місті Курчатов, яке не має нічого спільного з "атакою на АЕС".

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