ua en ru
Чт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У МЗС зробили заяву з приводу вкиду росіян про атаку на Курську АЕС

Київ, Четвер 03 жовтня 2024 19:48
UA EN RU
У МЗС зробили заяву з приводу вкиду росіян про атаку на Курську АЕС Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не атакувала Курську АЕС чи об'єкти поблизу станції. Інформація росіян є фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", - наголосив Тихий.

Він нагадав, що, на відміну від російських окупантів, українські захисники дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Вони не б'ють по цивільному населенню чи об'єктах цивільної інфраструктури.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, російські пропагандистські канали та чиновники почали поширювати інформацію про "атаку українських військових на Курську АЕС".

Примітно, що між собою росіяни не погоджували фейк - губернатор Курської області Олексій Смірнов говорив про атаку дроном, тоді як пропагандисти запевняли в ударі авіабомбою.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що українські захисники не завдавали удару по Курській АЕС. За його словами, у цьому немає доцільності.

Він звернув увагу, що у якості "доказів" росіяни публікують відео з пожежею в місті Курчатов, яке не має нічого спільного з "атакою на АЕС".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Російська Федерація Збройні сили України АЕС Курська область Війна в Україні
NEWS
В Росії заявили про атаку на Курську АЕС. В Україні кажуть - фейк
В Росії заявили про атаку на Курську АЕС. В Україні кажуть - фейк
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію