В МИД сделали заявление по поводу вброса россиян об атаке на Курскую АЭС
Украина не атаковала Курскую АЭС или объекты вблизи станции. Информация россиян является фейковой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
"Мы категорически отрицаем утверждение российских СМИ об украинских ударах по Курской атомной электростанции или вблизи нее", - подчеркнул Тихий.
Он напомнил, что, в отличии от российских оккупантов, украинские защитники придерживаются норм международного гуманитарного права. Они не бьют по гражданскому населению или объектам гражданской инфраструктуры.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 3 октября, российские пропагандистские каналы и чиновники начали распространять информацию об "атаке украинских военных на Курскую АЭС".
Примечательно, что между собой россияне не согласовывали фейк - губернатор Курской области Алексей Смирнов говорил об атаке дроном, в то время как пропагандисты заверяли в ударе авиабомбой.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркивал, что украинские защитники не наносили удар по Курской АЭС. По его словам, в этом нет целесообразности.
Он обратил внимание, что в качестве "доказательств" россияне публикуют видео с пожаром в городе Курчатов, которое не имеет ничего общего с "атакой на АЭС".
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