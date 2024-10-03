В МИД сделали заявление по поводу вброса россиян об атаке на Курскую АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Он напомнил, что, в отличии от российских оккупантов, украинские защитники придерживаются норм международного гуманитарного права. Они не бьют по гражданскому населению или объектам гражданской инфраструктуры.

"Мы категорически отрицаем утверждение российских СМИ об украинских ударах по Курской атомной электростанции или вблизи нее", - подчеркнул Тихий.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 3 октября, российские пропагандистские каналы и чиновники начали распространять информацию об "атаке украинских военных на Курскую АЭС".

Примечательно, что между собой россияне не согласовывали фейк - губернатор Курской области Алексей Смирнов говорил об атаке дроном, в то время как пропагандисты заверяли в ударе авиабомбой.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркивал, что украинские защитники не наносили удар по Курской АЭС. По его словам, в этом нет целесообразности.

Он обратил внимание, что в качестве "доказательств" россияне публикуют видео с пожаром в городе Курчатов, которое не имеет ничего общего с "атакой на АЭС".

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