МЗС про заяву Рубіо щодо поступок у війні: давайте дочекаємось офіційних контактів

Речник МЗС заявив, що ключові питання щодо мирного врегулювання та можливих компромісів будуть обговорюватися під час офіційних контактів між українською та американською сторонами.

"Дочекаймось офіційних контактів української та американської сторін. Під час цих контактів буде змога обговорити всі параметри, підходи, ключові деталі, про які ви б хотіли сьогодні почути", - сказав Тихий.

За його словами, Україна та нова адміністрація США поділяють спільну мету - досягнення справедливого миру в Україні якнайшвидше. Методи, кроки та шляхи досягнення цієї мети також обговорять під час переговорів.

"Ми чекаємо цих контактів, насамперед, зустрічі президентів України та США. Ця зустріч розставить всі крапки над "і", - додав він.