МЗС заперечує затримання "українських найманців" у Венесуелі

"Наша дипломатична установа звʼязалася з міністром закордонних справ Венесуели, який повідомив, що він не володіє інформацією щодо належності затриманих до українського громадянства. Венесуельська сторона не надала фактичних підтверджень", - наголосив Тихий.

Речник МЗС вважає, що заяви про нібито затримання українських бойовиків можуть бути нагнітанням з боку лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Тихий нагадав, що Україна не визнає вибори у Венесуелі і Мадуро як президента країни. За його словами, це спотворення волевиявлення венесуельського народу.