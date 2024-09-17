МЗС закликало світ не пов'язувати підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа з Україною

"Так, ми бачимо з новин, що підозрюваний раніше публічно підтримував Україну. Але, подивіться, є сотні мільйонів людей у Сполучених Штатах, які підтримують Україну. І очевидно, що це різноманітна група людей. Ми закликаємо всіх утриматися від штучної прив'язки дій підозрюваного до України", - сказав Тихий.

Речник МЗС наголосив, що Україна рішуче засуджує "цей злочинний акт і всі форми політичного насильства".

"Ми раді, що підозрюваного було затримано так швидко, і хочемо підкреслити, що він не має жодних зв'язків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну у складі Інтернаціонального легіону або інших підрозділів ЗСУ", - додав Тихий.