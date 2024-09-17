МИД призвал мир не связывать подозреваемого в вероятном покушении на Трампа с Украиной

"Да, мы видим из новостей, которые подозреваемый ранее публично поддерживал Украину. Но, посмотрите, есть сотни миллионов людей в Соединенных Штатах, которые поддерживают Украину. И очевидно, что это разнообразная группа людей. Мы призываем всех воздержаться от искусственной привязки действий подозреваемого к Украине", - сказал Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина решительно осуждает "этот преступный акт и все формы политического насилия".

"Мы рады, что подозреваемый был задержан так быстро, и хотим подчеркнуть, что у него нет никаких связей с украинскими государственными учреждениями и никогда не воевал за Украину в составе Интернационального легиона или других подразделений ВСУ", - добавил Тихий.