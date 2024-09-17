МИД призвал мир не связывать подозреваемого в вероятном покушении на Трампа с Украиной

В Министерстве иностранных дел призвали мировое сообщество воздерживаться от искусственной привязки к Украине подозреваемого в вероятном покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Да, мы видим из новостей, которые подозреваемый ранее публично поддерживал Украину. Но, посмотрите, есть сотни миллионов людей в Соединенных Штатах, которые поддерживают Украину. И очевидно, что это разнообразная группа людей. Мы призываем всех воздержаться от искусственной привязки действий подозреваемого к Украине", - сказал Тихий.
Спикер МИД подчеркнул, что Украина решительно осуждает "этот преступный акт и все формы политического насилия".
"Мы рады, что подозреваемый был задержан так быстро, и хотим подчеркнуть, что у него нет никаких связей с украинскими государственными учреждениями и никогда не воевал за Украину в составе Интернационального легиона или других подразделений ВСУ", - добавил Тихий.
Напомним, 15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине возле гольф-клуба, в котором находился кандидат в президенты США Дональд Трамп.
Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".
Подозреваемым в вероятном покушении является 58-летний житель Гавайев Райан Раут, который был задержан вскоре после происшествия.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что российская пропаганда будет использовать тему со стрельбой в Трампа против Украины, а также будет пытаться пускать конспирологические теории относительно "украинского следа".
В то же время в СМИ появилась информация о том, что Рут выражал в соцсетях поддержку Украины. Более того, у него был веб-сайт, где пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на войну против РФ.
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