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МИД призвал мир не связывать подозреваемого в вероятном покушении на Трампа с Украиной

Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Министерстве иностранных дел призвали мировое сообщество воздерживаться от искусственной привязки к Украине подозреваемого в вероятном покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Да, мы видим из новостей, которые подозреваемый ранее публично поддерживал Украину. Но, посмотрите, есть сотни миллионов людей в Соединенных Штатах, которые поддерживают Украину. И очевидно, что это разнообразная группа людей. Мы призываем всех воздержаться от искусственной привязки действий подозреваемого к Украине", - сказал Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина решительно осуждает "этот преступный акт и все формы политического насилия".

"Мы рады, что подозреваемый был задержан так быстро, и хотим подчеркнуть, что у него нет никаких связей с украинскими государственными учреждениями и никогда не воевал за Украину в составе Интернационального легиона или других подразделений ВСУ", - добавил Тихий.

Покушение на Трампа

Напомним, 15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине возле гольф-клуба, в котором находился кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Подозреваемым в вероятном покушении является 58-летний житель Гавайев Райан Раут, который был задержан вскоре после происшествия.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что российская пропаганда будет использовать тему со стрельбой в Трампа против Украины, а также будет пытаться пускать конспирологические теории относительно "украинского следа".

В то же время в СМИ появилась информация о том, что Рут выражал в соцсетях поддержку Украины. Более того, у него был веб-сайт, где пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на войну против РФ.

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МИД УкраиныДональд Трамп