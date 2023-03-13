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МЗС внесло на розгляд Зеленського кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ внесло на розгляд президента Володимира Зеленського кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Facebook.

"Серед переліку країн немає Китаю, Індії та Бразилії. І будете праві. Це тому, що я вже вніс на розгляд Президента України кандидатури послів у цих країнах", - написав міністр.

Кулеба підкреслив, що їхні імена стануть відомі після оприлюднення указів про призначення.

Зазначимо, що Україна не має посла в Пекіні з моменту смерті Сергія Камишева 14 лютого 2021 року.

Раніше Кулеба заявляв, що процедуру призначення посла України в Китаї ще не запущено, але кандидат на цю посаду вже є.

Нагадаємо, МЗС оголосило відкритий набір на посади послів України.

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