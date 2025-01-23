МЗС висловилось щодо майбутніх "виборів" президента Білорусі

Тихий прокоментував дострокові президентські вибори в Білорусі, заплановані на 26 січня. Він заявив, що голосування не відповідає стандартам демократичності та прозорості.

"Голосування, яке хотілося б назвати президентськими виборами, якби на це були підстави. Для нас у цьому дійстві немає нічого неочікуваного. І результати його, в принципі, відомі наперед, я думаю, і вам теж", - сказав Тихий.

За його словами, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко залишається союзником і співучасником російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України.

Він також зазначив, що Білорусь позбавлена базових умов для чесних виборів, а значна частина громадян, які перебувають за кордоном, позбавлені права голосу через політичні переслідування.

МЗС України, за словами речника, підтримує позицію країн ЄС, США, Великої Британії та Канади щодо нелегітимності білоруських виборів.

"Білоруський народ заслуговує на право обирати владу на дійсно демократичних, вільних, конкурентних виборах і будувати власне майбутнє без диктату Росії, без її імперських зазіхань і без прагнення Москви", - наголосив Тихий.

Водночас речник МЗС також висловив вдячність білорусам, які підтримують український народ у боротьбі проти російської агресії, зокрема тим, хто бере участь у війні на боці України.

"Вважаємо, що тим самим вони також наближають і реальні демократичні зміни у своїй власній країні", - підсумував він.