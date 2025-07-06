МЗС Вірменії відповіли на заяви про військову активність третіх країн на своїй території
Вірменія спростувала інформацію про розгортання іноземних військ на своїй території.
Про це заявила речниця відомства Ані Бадалян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Х.
МЗС Вірменії спростувало повідомлення про активізацію російської військової присутності в країні та заявило про принципову позицію - не дозволяти використовувати свою територію для агресії проти інших держав.
У заяві речниці відомства Ані Бадалян йдеться, що інформація про нібито пришвидшене комплектування військової присутністю у Вірменії є неправдивою.
"Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої із сусідніх держав", - заявила вона.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що Москва розширює свою військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном.
Зокрема, Кремль пришвидшив комплектування своєї бази в Ґюмрі, що, за словами представника ГУР Андрія Юсова, є частиною стратегії дестабілізації на Південному Кавказі.
За оцінкою ГУР, розгортання російських військ у Вірменії - елемент ширшої стратегії, що включає військово-політичний тиск на країни регіону, а також розпалювання міжетнічних конфліктів для послаблення впливу Заходу.
Нагадаємо, що Росія продовжує вербувати іноземних найманців на війну проти України.
Так, з квітня 2023 року до кінця травня 2024 року у Москві завербували понад 1 500 іноземців.
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