ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

МИД Армении ответили на заявления о военной активности третьих стран на своей территории

Воскресенье 06 июля 2025 12:53
UA EN RU
МИД Армении ответили на заявления о военной активности третьих стран на своей территории Фото: пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян (x.com/ArmSpoxMFA)
Автор: Владислава Ткаченко

Армения опровергла информацию о развертывании иностранных войск на своей территории.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Х.

МИД Армении опроверг сообщения об активизации российского военного присутствия в стране и заявил о принципиальной позиции - не позволять использовать свою территорию для агрессии против других государств.

В заявлении пресс-секретаря ведомства Ани Бадалян говорится, что информация о якобы ускоренном комплектовании военного присутствия в Армении является ложной.

"Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию о том, что территория Республики Армения не может быть использована третьими странами для проведения военных действий против любого из соседних государств", - заявила она.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Москва расширяет свое военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

В частности, Кремль ускорил комплектование своей базы в Гюмри, что, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, является частью стратегии дестабилизации на Южном Кавказе.

По оценке ГУР, развертывание российских войск в Армении - элемент более широкой стратегии, включающей военно-политическое давление на страны региона, а также разжигание межэтнических конфликтов для ослабления влияния Запада.

Напомним, что Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины.

Так, с апреля 2023 года до конца мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Армения Российская Федерация Украина ГУР
Новости
Более 100 дронов, под ударом спасатели: все об обстреле Харькова, Херсона и Запорожья
Более 100 дронов, под ударом спасатели: все об обстреле Харькова, Херсона и Запорожья
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников