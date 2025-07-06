МИД Армении ответили на заявления о военной активности третьих стран на своей территории
Армения опровергла информацию о развертывании иностранных войск на своей территории.
Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Х.
МИД Армении опроверг сообщения об активизации российского военного присутствия в стране и заявил о принципиальной позиции - не позволять использовать свою территорию для агрессии против других государств.
В заявлении пресс-секретаря ведомства Ани Бадалян говорится, что информация о якобы ускоренном комплектовании военного присутствия в Армении является ложной.
"Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию о том, что территория Республики Армения не может быть использована третьими странами для проведения военных действий против любого из соседних государств", - заявила она.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Москва расширяет свое военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.
В частности, Кремль ускорил комплектование своей базы в Гюмри, что, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, является частью стратегии дестабилизации на Южном Кавказе.
По оценке ГУР, развертывание российских войск в Армении - элемент более широкой стратегии, включающей военно-политическое давление на страны региона, а также разжигание межэтнических конфликтов для ослабления влияния Запада.
Напомним, что Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины.
Так, с апреля 2023 года до конца мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.
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