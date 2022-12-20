МЗС вимагає пояснень. ООН досі не відправила місію для вивчення іранських дронів

Організація Об'єднаних Націй досі не направила в Україну свою місію для розслідування уламків іранських дронів, які росіяни використовують у війні. Міністерство закордонних справ вимагає від ООН пояснень за свою бездіяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу.

Він розповів, що Україна та її партнери звернулися до ООН з закликом направити місію експертів для вивчення застосування Росією іранських дронів ще з початку використання їх ворогом.

"Це не просто місія. Річ у тому, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном", - акцентував Кулеба.

За його словами, ще 14 жовтня Україна офіційно звернулася до секретаріату ООН з приводу направлення місії.

"Секретаріат запропонував дві альтернативні дати в листопаді, одну з яких вже було узгоджено. Але згодом секретаріат ООН поінформував про неможливість відвідання України в ці терміни", - розповів Кулеба.

Він підкреслив, генсек та загалом ООН досі не зробили жодних кроків для направлення місії в Україну.

"А в цей час іранські дрони продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури нашої держави, створюючи жахливі умови для життя цивільних громадян посеред зими. Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно присутнє світло, опалення. Але нагадаю, що те що робить секретаріат ООН зараз - це неприпустиме затягування і потурання безкарності Ірану та Росії за їхні дії. Йдеться про порушення резолюції Радбезу. ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація про те, що секретаріат ООН вивчає інформацію щодо постачання Іраном ударних безпілотників Росії.

Додамо, що РФ своєю чергою вдавалася до погроз у бік ООН в разі проведення цього розслідування. Так, російська сторона заявляла, що збирається "переглянути відносини" з ООН, якщо та досліджуватиме збиті над Україною дрони.

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