МЗС викликає на килим посла Угорщини через витівку Орбана з картою

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини. Причиною того стала витівка угорського прем'єра Віктора Орбана, який оскандалився через шарф з натяком на анексію української території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка в Facebook.
"Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана", - заявив Ніколенко.
Також МЗС очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.
Угорський прем'єр Віктор Орбан прийшов на футбольний матч
між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини".
На ній було зображено карту Угорщини з частинами країн ЄС, а саме: Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії.
При цьому там також було включено і регіони сьогоднішніх Сербії та України. Колись ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.
У МЗС Румунії вже встигли відреагувати на витівку прем'єра Угорщини, зокрема висловивши жорстке несхвалення його вчинку.
"Подібний жест перебуває у очевидному контрасті з атмосферою відкритості та поновленням двостороннього діалогу з приводу нещодавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як з угорським колегою, так і з угорським прем'єром", - йдеться у тексті публікації МЗС.
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