МЗС викликає на килим посла Угорщини через витівку Орбана з картою

"Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана", - заявив Ніколенко.

Також МЗС очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.

Що сталося

Угорський прем'єр Віктор Орбан прийшов на футбольний матч

між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини".

На ній було зображено карту Угорщини з частинами країн ЄС, а саме: Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії.

При цьому там також було включено і регіони сьогоднішніх Сербії та України. Колись ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

У МЗС Румунії вже встигли відреагувати на витівку прем'єра Угорщини, зокрема висловивши жорстке несхвалення його вчинку.

"Подібний жест перебуває у очевидному контрасті з атмосферою відкритості та поновленням двостороннього діалогу з приводу нещодавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як з угорським колегою, так і з угорським прем'єром", - йдеться у тексті публікації МЗС.

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