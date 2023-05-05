У МЗС відреагували на звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей

"Підготовлена незалежною місією експертів Московського механізму ОБСЄ доповідь є першим окремим міжнародним звітом, присвяченим проблематиці незаконного переміщення Росією українських дітей. Слід зазначити, що Російська Федерація відмовилась співпрацювати із згаданою місією", - сказано в повідомленні.

В МЗС зауважили, що із звіту ОБСЄ необхідно виділити сім ключових пунктів. Там нагадали, що починаючи з повномасштабного вторгнення РФ з України було примусово депортовано та переміщено велику кількість дітей.

"Евакуація та тривале переміщення українських дітей без згоди є порушенням міжнародного гуманітарного права, а в окремих випадках - серйозними порушеннями IV Женевської конвенції та воєнними злочинами", - написали в МЗС.

Примусово вивезені з України діти опиняються в суцільно російському середовищі та піддаються проросійській інформаційній кампанії, яка часто зводиться до цілеспрямованого перевиховання та залучення до військової освіти.

"Україна наголошує, що примусове переміщення або депортація українських дітей до РФ може становити геноцид згідно із статтею ІІ Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року. Висновки Звіту можуть бути використані у рамках національних та міжнародних механізмів притягнення до відповідальності замовників і виконавців зафіксованих у Звіті злочинів", - наголосили в МЗС.