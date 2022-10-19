У МЗС відреагували на заяви Китаю про удари по Києву іранськими дронами

Китай за допомогою заяв про удари по Києву іранськими дронами вдає, що нічого не знає, коли про цю тему говорить увесь світ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook .

За його словами, важко уявити, що посол Китаю в Україні не інформує свій уряд про удари по Києву. При цьому українське посольство у Пекіні регулярно надсилає до МЗС КНР інформацію про злочини РФ в Україні.

"Вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить увесь світ, некоректно. Ми очікуємо більш активної ролі Китаю як постійного члена Ради безпеки ООН. Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли йдеться про засудження варварських злочинів проти цивільного населення", - наголосив Ніколенко.