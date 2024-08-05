У МЗС відреагували на рішення Малі розірвати дипвідносини з Україною

"Рішення Перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним, враховуючи, що Україна як жертва неспровокованої повномасштабної збройної агресії з боку РФ усіляко намагається за підтримки світової спільноти відновити справедливість та повагу до міжнародного права, покликаного захистити усі країни світу, зокрема африканські, від посягань на їхні суверенітет, незалежність та територіальну цілісність", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму".

У МЗС нагадали, що саме Україна у 20 столітті, будучи одним із засновників Організації Об’єднаних Націй, активно підтримувала право народів Африки на незалежність та деколонізацію, зокрема й Республіки Малі.

"Натомість РФ, продовжуючи неспровоковану повномасштабну збройну агресію проти України, руйнує архітектуру міжнародної безпеки, порушує цілі та принципи Статуту ООН, які зокрема гарантують право країн Африки на вільне майбутнє", - наголосили у міністерстві.

Там також зазначили, що Україна відома в Африці як важливий контрибутор у забезпечення регіональної безпеки. Її контингент "блакитних шоломів" зробив значний внесок у реалізацію цілої низки операцій з підтримання миру під егідою ООН, зокрема з 2019 по 2022 роки - у складі Місій ООН у Малі.

"Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події", - додали МЗС.

При цьому, як наголошують у відомстві, ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема "Вагнер", використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки.

"Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії Перехідного уряду Республіки Малі", - зазначили в МЗС.